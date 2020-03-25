شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة: هناك متربصون بالدولة يحاولون نشر الإحباط بين المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك متربصين من الجماعات الإرهابية ومن يتبعهم يلعبون فى ظل هذه الأوضاع الراهنة، التى تواجه الدولة وهى خطر كورونا العالمى فى محاولة منهم لنشر الفوضى والإحباط بين الناس، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينخدع المصريون أمام إغراءات من ينشرون الأكاذيب والشائعات، لأن المتضررين الحقيقيين من هذا الوضع هم جموع المواطنين وليس هؤلاء المتربصين بالدولة المصرية.

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وأضاف أبوشقة، فى تصرحات صحفية، أن الجميع عليه مسئولية كبيرة من الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة بدور التوعية ونشر الوعى بين الناس لمواجهة كورونا اللعين، ولا بد من تحذيرها الشعب المصرى من الوقوع فى خطر هذا الوباء، لافتا إلى أن المصريين العظماء الذين حققوا إنجازات رائعة خلال الأعوام الماضية، لا يمكن لهم الوقوع فى هذا الخطر.

وتابع أنه لا بد من تفنيد أكاذيب المغرضين، وبذل المزيد من المتوعية بين الجماهير وبيان الخطر القادم الذى تتعرض له البلاد، وشرح كل الإجراءات الاحترازية الرائعة التى تقوم بها الدولة المصرية، وإبراز المهام الجليلة التى تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الناس، لافتا ان الوفد مستمر فى حملاته التوعوية للمواطنين فى جميع المحافظات حتى ان تنتهى هذا الأزمة.