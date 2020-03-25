اقترح مغني الراب، طوطو، على جمهوره، تقديم سهرة فنية مباشرة، يمكنهم مشاهدتها من منازلهم، كنوع من الترفيه في ظل ما تفرضه حالة الطوارئ، من ضرورة ملازمة البيوت.
وأعلن طوطو لجمهوره، عبر حسابه على أنستغرام، أنه ينوي إقامة حفل لهم يشاهدونه في بث مباشر، من منازلهم.
وقال طوطو إنه سيحضر تجهيزات تقنية إلى منزله من أجل إنجاح حفله، والمساهمة في تشجيع جمهوره على ملازمة منازلهم.
ويملك طوطو قاعدة جماهيرية واسعة من الشباب، والمراهقين، ما دفعه إلى الترفيه عنهم في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها البلاد، حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع إجراءات منع التظاهرات الفنية.. مغني الراب “طوطو” يقيم حفلا لجمهوره في بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.