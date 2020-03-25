تزامنا مع إجراءات منع التظاهرات الفنية.. مغني الراب “طوطو” يقيم حفلا لجمهوره في بث مباشر

اقترح مغني الراب، طوطو، على جمهوره، تقديم سهرة فنية مباشرة، يمكنهم مشاهدتها من منازلهم، كنوع من الترفيه في ظل ما تفرضه حالة الطوارئ، من ضرورة ملازمة البيوت.

وأعلن طوطو لجمهوره، عبر حسابه على أنستغرام، أنه ينوي إقامة حفل لهم يشاهدونه في بث مباشر، من منازلهم.

وقال طوطو إنه سيحضر تجهيزات تقنية إلى منزله من أجل إنجاح حفله، والمساهمة في تشجيع جمهوره على ملازمة منازلهم.

ويملك طوطو قاعدة جماهيرية واسعة من الشباب، والمراهقين، ما دفعه إلى الترفيه عنهم في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها البلاد، حاليا.