المطاحن تتبرع بالدقيق والسميد لفائدة الأسر المحتاجة في أزمة “كورونا”

أعلنت الفدرالية الوطنية للمطاحن، اليوم الأربعاء، عن تبرع أعضائها في جميع جهات المملكة، بخمسة آلاف طن من الدقيق والسميد، لفائدة المواطنين والأسر المحتاجة في كافة التراب الوطني.

وأوضحت الفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حملة التضامن الوطني، وتعبئة جميع القوى الفاعلة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت، بالمناسبة، أن مهنيي قطاع المطاحن “لن يدخروا أي جهد لضمان تزويد السوق الوطني بجميع منتجات القمح بصفة منتظمة ومستمرة”.

وكانت الدولة قد فتحت الباب أمام التبرعات العينية لتدبير جائحة كورونا، حيث قالت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في بلاغ لها، إن أي شخص، أو هيأة ترغب في تقديم تبرع عيني، للانخراط في مكافحة فيروس كورونا المستجد، يجب أن تتصل مباشرة بوزارتي الداخلية، والصحة، لكي يمكن هذا العمل التضامني، بشكل مباشر، من دعم الجهود، التي تبذلها الصحة العمومية، والسلطات المحلية.

ويتعين على أي شخص وأي هيأة، ترغب في تقديم أي تبرع عيني من معدات، ومواد استهلاكية طبية، منتجات غذائية، منتجات النظافة، أن تتصل مباشرة بوزارتي الداخلية، والصحة، لكي يمكن هذا العمل التضامني، بشكل مباشر من دعم الجهود، التي تبذلها الصحة العمومية، والسلطات المحلية.