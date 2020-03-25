دافعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرار استعمال المغرب لدواء الكلوروكين، في علاج المصابين بفيروس كورونا، وتوفيره مجانا.
وقال مولاي هشام عفيف، مدير المستشفى الجامعي ابن رشد، في ندوة صحافية لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن قرار استعمال دواء الكلوروكين، في علاج مرضى كورونا، هو قرار اتخذ بطريقة سيادية، وآمنة للمرضى.
وأوضح عفيف، أن هذا الدواء معروف عند الأطباء بعلاج الأمراض المزمنة، استعماله في هذه الحالات لمدد طويلة، كما أن مضاعفاته الجانبية معروفة عند الأطباء، وطرق الوقاية منها كذلك معروفة لديهم.
واعتبر المتحدث أن هذا الدواء تم اعتماده من طرف وزارة الصحة بعد اجتماع لجنة علمية ارتأت استعماله عند المغاربة المصابين بكورونا لتكون هناك نجاعة في علاجهم، طبقا لما هو معروف على الصعيد العالمي.
من جانبها، قالت مداح بشرى مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، في ذات الندوة، إن المغرب يتوفر على مخزون من هذا الدواء المصنع محليا والمستورد، وتم توزيعه على المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأوضحت مداح، أن جميع من يستعملون هذه الأدوية، بإمكانهم الحصول عليها مجانا من الصيدليات الجهوية والإقليمية بعد الإدلاء بالملف الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: قرار اعتماد الكلوروكين في علاج “كورونا” سيادي والدواء سيتوفر للمرضى مجانا في الصيدليات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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