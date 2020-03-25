أعلنت وزارك الصحة، اليوم الأربعاء، عن تزايد أعداد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في المغرب، وارتفاع نسبة الإصابات المحلية.
وقالت الوزارة في ندوتها اليوم الأربعاء، إن أعداد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في المغرب منذ بداية تسجيل الحالات بلغ 3109 ، لا زال 2351 منهم تحت المراقبة الطبية.
وكشفت الوزارة اليوم، أن فيروس كورونا بدأ يسجل نسب كبيرة من الانتقال محليا، حيث بلغت نسبة الوافدين المصابين 51 في المائة، وانتقلت نسبة الإصابات المحلية إلى 49 في المائة.
وتقول الوزارة، إن أزيد من ثلاثين في المائة من الإصابات بفيوس كورونا في المغرب، سجلت في صفوف الأشخاص الذين تتحاوز أعمارهم خمسين سنة، فيما تبلغ نسبة الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات واحدا في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزيد من ألفي مخالط للمصابين بفيروس كورونا تحت المراقبة ونسب الإصابات المحلية تتزايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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