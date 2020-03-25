اقتحام السلطات لاستوديو تصوير سلسلة رمضانية.. طرف جديد يدخل على الخط ويكشف وقوع اعتداء جسدي

اشتكت الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام من شخص، قالت إنه انتحل صفة ممثل إحدى نقابات التقنيين السينمائيين لإقتحام استوديو تصوير سلسلة رمضانية بالبيضاء، رفقة السلطات العمومية، بدعوى عدم احترام فريق العمل للإجراءات الضرورية، التي أمرت بها السلطات.

وقالت الغرفة ذاتها، في بلاغ، أصدرته، مساء أمس الثلاثاء، إن مقرر النقابة المسماة الغرفة المغربية للتقنيين، والمبدعين السينمائيين، انتحل صفة رئيسها، واصطحب السلطات معه لمداهمة استوديو تصوير مسلسل رمضاني، بدافع أن تقنيين ادعوا استغلالهم في ظروف لا تحترم تدابير الوقاية، التي نصت عليها دورية المركز السينمائي المغربي، في ظرفية كورونا.

وادعى البلاغ أن الشخص المذكور لايتوفر على بطاقة مهنية، وقدم نفسه على أنه رئيس الغرفة، ثم تهجم على مهندس الديكور، وعنفه بطرحه أرضا، من دون مراعاة كبر سنه، ما خلف لديه أضرارا نفسية، وجسدية، وقد حصل على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 18 يوما.

وأضاف البلاغ ذاته أن فريق الانتاج يتوفر على كافة وسائل النظافة، والمعقمات، وأيضا تجهيزات على المستوى اللوجستي، عكس ما ادعاه الطرف الآخر.

وكانت السلطات قد داهت بلاطو تصوير سلسلة رمضانية لصالح القناة الثانية، غير أن المشرفين عليه يتوفرون على رخصة استثنائية.