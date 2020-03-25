سادس وفاة بسبب كورونا تسجل في مكناس.. والضحية ستيني قادم من إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في أعداد المغاربة المصابين بفيروس كورونا، وارتفاع أعداد المغاربة ضحايا فيروس كورونا.

وقال حفيظ الزهاري، مسؤول في وزارة الصحة، في ندوته اليومية للكشف عن تطورات الفيروس في المغرب، الوزارة سجلت اليوم الأربعاء حالة وفاة سادسة في مدينة مكناس.

وأوضح المصدر ذاته، أن الضحية السادس لفيروس كورونا في المغرب هو مواطن مغربي قادم من إسبانيا، ويبلغ من العمر 65 سنة.

وأضاف المسؤول ذاته، أن الشريحة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا في المغرب هي التي تبلغ من العمر فوق 50 سنة، وتمثل 33 في المائة من مجموع الإصابات.