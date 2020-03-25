عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 225 حالة ووفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في أعداد المغاربة المصابين بفيروس كورونا إلى 55 حالة لتُصبح الحصيلة الإجمالية 255.



وقالت الوزار في الندوة اليومية للكشف عن تطورات الفيروس في المغرب، إن أعداد المصابين بالفيروس في المغرب وصل إلى 255 حالة عبر تسجيل 55 حالة جديدة.

