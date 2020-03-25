أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في أعداد المغاربة المصابين بفيروس كورونا إلى 55 حالة لتُصبح الحصيلة الإجمالية 255.
وقالت الوزار في الندوة اليومية للكشف عن تطورات الفيروس في المغرب، إن أعداد المصابين بالفيروس في المغرب وصل إلى 255 حالة عبر تسجيل 55 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 225 حالة ووفاة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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