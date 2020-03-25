القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة بجروح وصفت بـ"الحرجة"، من جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث.
وعلم "عرب 48" أن جريمة إطلاق النار وقع في حي كرم جبالي في الطيبة. ونقلت المصابة وهي بحالة حرجة إلى مستشفى مئير في كفار سابا.
ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة فيما لم يتم الإعلان عن خلفيتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: إصابة امراة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.