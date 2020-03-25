الطيبة: إصابة امراة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة بجروح وصفت بـ"الحرجة"، من جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث.

وعلم "عرب 48" أن جريمة إطلاق النار وقع في حي كرم جبالي في الطيبة. ونقلت المصابة وهي بحالة حرجة إلى مستشفى مئير في كفار سابا.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة فيما لم يتم الإعلان عن خلفيتها.