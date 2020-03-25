الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2369

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى 2369 حالة، بينها 39 بحالة حرجة و64 بحالة متوسطة، فيما تماثل 64 مصابا إلى الشفاء.

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