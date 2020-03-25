غالبية الفرنسيين يرون حكومة بلادهم غير جاهزة لمواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "إيلابي" للأبحاث، ونسرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن غالبية الشعب الفرنسي يرى أن حكومة بلاده ليست جاهزة لمعالجة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وأن 87% منهم يشعرون بالقلق بسبب الوباء.
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 73% من الفرنسيين يرون أن حكومة بلادهم ليست جاهزة لمعالجة الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا وأنها تأخرت في اتخاذ التدابير لمواجهة الفيروس.
وأوضحت النتائج كذلك أن 56% يعتقدون أن الحكومة لا تدير الأزمة على الوجه الذي ينبغي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأكد 64 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن معنوياتهم عالية رغم انتشار الوباء.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 446 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 112 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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