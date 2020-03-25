شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 78 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة المخالطة لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا (COVID-19).

وقالت عبر "تويتر": "المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر".