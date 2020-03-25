شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر".
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