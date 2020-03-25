أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا وقالت الخارجية البريطانية في بيان نقلته "رويترز"؛ أن ستيفن ديك، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في بودابست، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



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