قررت السلطات السودانية، يوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان". وفي الثالث عشر من مارس الجاري، أعلن السودان رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب، ويوم 20 مارس سجلت حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​دولة عربية تفرج عن آلاف السجناء لكبح انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.