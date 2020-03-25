تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها (CDC) في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة.
وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير.
تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
جدير بالذكر أن بيانات مراكز الرقابة على الأمراض، التي تعتبر هيئة فدرالية، قد تكون مختلفة عن البيانات التي تنشرها سلطات كل ولاية على حدة.
وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
جدير بالذكر أن بيانات مراكز الرقابة على الأمراض، التي تعتبر هيئة فدرالية، قد تكون مختلفة عن البيانات التي تنشرها سلطات كل ولاية على حدة.
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