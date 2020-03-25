شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر إحصائية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم.. رابط التحديث المستمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 خاص تضاعف عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الأسبوع الجاري.

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