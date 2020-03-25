شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن زايد وبومبيو يبحثان أهمية التضامن الدولي لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إنه تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي #مايك_بومبيو.

Advertisements وأضاف: بحثنا خلال الاتصال علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما. وأكد أنه بحث مع الوزير الأمريكي أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس #كورونا واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم

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