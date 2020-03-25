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بن زايد وبومبيو يبحثان أهمية التضامن الدولي لمكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

بن زايد وبومبيو يبحثان أهمية التضامن الدولي لمكافحة كورونا

متابعات_الخليج 365

قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إنه تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي #مايك_بومبيو.

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وأضاف: بحثنا خلال الاتصال علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما.

 

 وأكد أنه بحث مع الوزير الأمريكي أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس #كورونا واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم

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