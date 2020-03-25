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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. مقتل قيادي مليشياوي و3 مرتزقة سوريين موالين لتركيا خلال مواجهات مع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل قائد مليشياوي و3 مرتزقة سوريين موالين لتركيا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، أنه تمت تصفية الإرهابي محمد الشاوش و3 مرتزقة موالين لتركيا في محاولة هجوم على قوات الجيش في محور عين زارة جنوبي طرابلس.
وخرقت المليشيات الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، ونفذت عدة هجمات متتالية على المدن الليبية ومواقع للجيش الليبي.
في حين حققت قوات الجيش الليبي تقدما كبيرا، حيث صدت سرايا المشاة التابعة للكتيبة 127مجحفلة هجوما للمليشيات، وطاردت عناصره بعد معركة طاحنة في محور عين زارة، وتقدمت إلى منطقة القبائلية وسط عين زارة.
وصدت وحدات الجيش الليبي عدة هجمات في الفترة الماضية للمليشيات، حيث عثرت الكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، أثناء عملية الدوريات المستمرة لهم علي مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير على الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.
وأسقطت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة في منطقة صحراوية تبعد 100 كيلومتر جنوب حقل زلتن النفطي، وسط البلاد.
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