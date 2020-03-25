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الولايات المتحدة تتهم إيران بنقل الفيروس إلى عدد من الدل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الولايات المتحدة تتهم إيران بنقل الفيروس إلى عدد من الدل

متابعات_الخليج 365

نشرت إذاعة "صوت أمريكا" تقريراً، حول مخاوف المسؤولين الأمريكيين من دور إيران في نشر وباء فيروس .

 

وذكرت الإذاعة الأمريكية، أن المخاوف من تحول إيران إلى منصة إطلاق لوباء فيروس كورونا، الذي من المحتمل أن يلحق الخراب في الشرق الأوسط تتحقق، وفقا لمسؤولين أمريكيين، يشيرون إلى كم متزايد من الأدلة حول هذا الاتهام.

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ووفق الإذاعة، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بنقل الفيروس الذي تسبب في نقل وباء كورونا إلى العديد من الدول، قائلة إنه في 5 دول على الأقل، كانت الإصابة الأولى بالفيروس "قادمة بشكل مباشر من إيران".

 

وأثناء زيارته لأفغانستان، أخبر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الصحفيين، أن "فيروس ووهان قاتل، والنظام الإيراني شريك في الجريمة"، وذلك في إشارة إلى أن المرض انطلق من مدينة ووهان الصينية وانتقل عبر إيران للعديد من الدول.

 

وأضاف بومبيو في بيان: "النظام يواصل الكذب على الشعب الإيراني والعالم. إنهم يضعون الإيرانيين والمواطنين في أنحاء العالم تحت خطر أكبر"

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