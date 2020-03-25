شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تسجل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا.

Advertisements وأوضحت وزارة الصحة، أن حالة الوفاة الجديدة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 78 عاماً. وأضافت أن المصاب كانت لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة المخالطة لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا (COVID-19)

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