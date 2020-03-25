شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 7503 بعد تسجيل 683 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، تسجيل 683 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements بهذا الحصيلة الجديدة من الوفيات يرتفع العدد لديها إلى 7503. وأكدت الصحة الإيطالية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المستجد إلى 74386.

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