شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بكورونا في قطر إلى 537 بعد تسجيل 11 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطر اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020.



وأكدت وزارة الصحة القطرية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 537.

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