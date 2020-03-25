الداخلية الإماراتية تحيل 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحالت وزارة الداخلية الإماراتية ٦٤ شخصا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.. إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات بالنيابة العامة الاتحادية وذلك لمخالفتهم أحكام القانون الاتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ في شأن مكافحة الأمراض السارية، وعدم اتباعهم الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية اليهم وعدم التزامهم بالحجر المنزلي المطبق لمدة ١٤ يوما، وفق وكالة "وام" الرسمية.



يشار إلى أن مخالفة تلك القوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة.

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