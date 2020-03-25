الجيش يحث الليبيين على التقيد بإجراءات احتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حث الجيش الليبي، الأربعاء، جميع الليبين على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.



ودعا اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، جميع الشعب الليبي إلى التقيد التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء القاتل.

وعن خرق الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش الليبي جراء فيروس كورونا، لفت المسماري إلى أن المليشيات الموالية لتركيا وحكومة السراج تنتهك وقف إطلاق النار يوميا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن عددا من المرتزقة السوريين القادمين إلى ليبيا عبر تركيا يحملون وباء كورونا.

وقال: "تم احتجاز نحو 20 عنصرا من المرتزقة السورين داخل قاعدة معيتيقة الجوية للاشتباه بأنهم مصابون بوباء كورونا".

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وأضاف أن الجيش الليبي "يعطي صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى، ولن ننتظر إذنا من أحد لحماية شعبنا".

والإثنين الماضي، قررت ليبيا فرض حظر تجوال تام لمدة 10 أيام خشية انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، فرض حظر تجوال طوال ساعات اليوم الـ24 من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة بعد المقبل.

وأكد الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، خلال مؤتمر صحفي، أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة مالية.

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية الليبية إن فرض حظر التجوال التام سيكون طوال اليوم لمواجهة كورونا.

وأضاف، في بيان: "يحظر التجول حظرا تاما اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس/آذار الجاري وحتى الجمعة 3 أبريل/نيسان المقبل وذلك طوال الـ24 ساعة".