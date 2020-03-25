كورونا يفرج عن أرصدة إيران المجمدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي قد تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول بموجب العقوبات المفروضة على إيران من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول، على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس، «إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى احتمال إطلاق هذه الأرصدة»، وأوضح همتي أن هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الأساسية لمواجهة كورونا كالأدوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية، وأعرب همتي عن أمله في أن يتعافى اقتصاد البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا.

وتواجه إيران ضغوطا هائلة لتلبية احتياجاتها الطبية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن أن هناك مشروعا قد يطرح على مجلس الأمن الدولي «لإلغاء كل صور العقوبات، في إطار الحملة الدولية لمواجهة فيروس كورونا».