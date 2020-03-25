اخبار العالم

كورونا يفرج عن أرصدة إيران المجمدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

يفرج عن أرصدة إيران المجمدة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي قد تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول بموجب العقوبات المفروضة على إيران من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول، على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس، «إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى احتمال إطلاق هذه الأرصدة»، وأوضح همتي أن هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الأساسية لمواجهة كورونا كالأدوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية، وأعرب همتي عن أمله في أن يتعافى اقتصاد البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا.

وتواجه إيران ضغوطا هائلة لتلبية احتياجاتها الطبية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن أن هناك مشروعا قد يطرح على مجلس الأمن الدولي «لإلغاء كل صور العقوبات، في إطار الحملة الدولية لمواجهة فيروس كورونا».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يفرج عن أرصدة إيران المجمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا