الصحة الإيرانية: جيلان بؤرة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن «محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها»، وأضاف بحسب روسيا اليوم أن «تحقيقاتنا لا تزال أولية، ونحن نعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية».

وأعلنت الوزارة أمس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2077، وذلك بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 27017 حالة، كما أعلن أن 9625 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

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المصابون بكورونا في إيران

27017 إصابة

2077 وفاة

2206 إصابات خلال 24 ساعة

143 وفاة خلال 24 ساعة