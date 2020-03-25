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فلسطينيون يحرقون أمتعتهم احتجاجا على الإهمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - غزة

قالت مصادر فلسطينية إن أسرى فلسطينيين أحرقوا أمتعتهم أمس داخل سجن إسرائيلي، احتجاجا على الإهمال الممارس بهم في ظل خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدري أبوبكر الصحفيين في رام الله أن الحادثة وقعت في سجن «نفحة» الإسرائيلي بعد أن أشعل الأسرى النار بأمتعتهم، مما أدى إلى أضرار مادية دون إصابات.

وذكر أبوبكر أن الأسرى احتجوا على عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى بشأن توفير التدابير الصحية اللازمة لحماية الأسرى من الإصابة بفيروس كورونا.

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وشرع الأسرى الفلسطينيون أمس بخطوات احتجاجية على عدم حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

من جهتها، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن أحد محاميها زار أربعة أسرى يخضعون للحجر الصحي في سجن مستشفى الرملة واشتكوا لهم من سوء أوضاعهم وعدم خضوعهم حتى الآن لأي فحص لفيروس كورونا والاكتفاء فقط بقياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم.

وطالبت السلطة الفلسطينية قبل أيام إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في إسرائيل والعالم.

كما أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عريضة حقوقية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين خصوصا الإداريين والمرضى والأطفال منهم في سجونها في ظل مخاطر أزمة فيروس كورونا.