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اتفاق أمريكي ياباني يعجل بطرح لقاح لكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على التعاون من أجل تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الرئيسين اتفقا خلال حديث هاتفي على ضرورة تكثيف الجهود لتخفيف الآلام الكبيرة التي يعاني منها العالم جراء الفيروس القاتل.

وأكدت الوكالة أن نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني، أكيهيرو نيشيمورا، قال للصحفيين إن ترمب وآبي اتفقا على التعاون في مكافحة الفيروس.

وأظهرت البيانات المجمعة حول العالم أن عدد الإصابات اقترب من 423 ألف حالة حتى صباح أمس، بارتفاع بأكثر من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس الأول.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم، يقترب من 423 ألفا حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش أمس، ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81218 مقابل 69176) فإن عدد الوفيات في إيطاليا تجاوز ضعف الوفيات المسجلة في الصين (6820 مقابل 3281).

أرقام كبيرة

وشهدت ألمانيا تحولا خطيرا وأرقاما كبيرة، حيث سجلت أكثر من 33200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية فإن ولاية شمال الراين-ويستفاليا سجلت أعلى عدد إصابات بواقع أكثر من 9400 إصابة، ثم ولاية بافاريا بواقع أكثر من 6300 إصابة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج بواقع أكثر من 6 آلاف إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن أكثر من 160 حالة على مستوى ألمانيا، ذلك إلى جانب مواطنين ألمانيين توفيا جراء الفيروس في مصر، بحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» الألماني للأبحاث والتحاليل.

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تجاوز الصين

وتجاوزت الوفيات في إسبانيا، مصدر الفيروس الصين للمرة الأولى، وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الإسبانية، فإن عدد الوفيات وصل إلى 3434 حالة وفاة، ليتخطى عدد الوفيات في الصيف والذي وصل إلى 3281 حالة، كما وصل عدد الإصابات في إسبانيا إلى 47 ألفا و 610 حالات إصابة، 3166 حالة منها في العناية المركزة، مع وجود 7900 حالة إصابة جديدة.

وأحكمت الصين سيطرتها على المرض، ولم تسجل سوى 4 حالات وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3281 حالة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية أمس، أنه تم أيضا تسجيل 47 إصابة بالفيروس جميعها لأشخاص وافدين وليست هناك أي إصابة محلية، وأشارت إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81218 شخصا، وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 .

حجر أمريكي

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، دعا البيت الأبيض أي شخص يغادر نيويورك إلى عزل نفسه لمدة 14 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا الذي ينتقل بمعدلات كبيرة في المدينة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن طبيبة وزارة الخارجية، ديبورا بيركس، التي تقدم المشورة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس «ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوما القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين»، وسجلت الولايات المتحدة 695

وفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى جانب 53 ألفا و358 إصابة بشكل إجمالي.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس تسجيل 6 وفيات إضافية بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس في البلاد إلى 126 حالة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم أيضا خلال هذه الفترة تسجيل 100 حالة إصابة بكورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 9137 ، وأضافت أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 3730 شخصا.

المصابون بكورونا حول العالم: