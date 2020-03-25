باكستان تتجاوز حاجز الألف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد
ذكرت وزارة الصحة الباكستانية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان وصل إلى ألف حالة.
وذكر متحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تسجيل حوالي مئة حالة جديدة، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في 26 فبراير وتم تأكيد سبع حالات وفاة حتى الآن في البلاد.
وذكر وزير الصحة الباكستاني، ظفار ميرزا أن هناك أكثر من سبعة آلاف حالة مشتبه بها في البلاد، وأن الحكومة تتخذ كل الخطوات اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس.
وذكر متحدث باسم وزارة الطيران المدنى «قررنا تعليق جميع عمليات الطيران الداخلى بدءا من 26 مارس حتى الثاني من أبريل».
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