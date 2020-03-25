بلدية المريجات: وجود أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من أبناء البلدة

أعلنت بلدية المريجات في قضاء زحلة، في بيان، "وجود أول حالة مشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ من أبناء البلدة، وتم نقلها اليوم إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​ لإجراء الفحوصات اللازمة، على أن تعلن ​البلدية​ لاحقا نتيجة الفحص"، مشيرة الى ان "الحالة المشتبه بإصابتها كانت موضع متابعة من البلدية، وكانت موضوعة تحت الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من ​ألمانيا​ الأسبوع الفائت، وقمنا برفع تقارير حول الحالات المتابعة من قبلنا في البلدة".

ودعت البلدية سكان البلدة بـ"الإلتزام بعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، حفاظا على ​السلامة العامة​ ولوضع حد لانتشار فيروس كورونا".