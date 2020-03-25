بلدية المريجات: وجود أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من أبناء البلدة

أعلنت بلدية المريجات في قضاء زحلة، في بيان، "وجود أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من أبناء البلدة، وتم نقلها اليوم إلى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة، على أن تعلن البلدية لاحقا نتيجة الفحص"، مشيرة الى ان "الحالة المشتبه بإصابتها كانت موضع متابعة من البلدية، وكانت موضوعة تحت الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من ألمانيا الأسبوع الفائت، وقمنا برفع تقارير حول الحالات المتابعة من قبلنا في البلدة".
ودعت البلدية سكان البلدة بـ"الإلتزام بعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، حفاظا على السلامة العامة ولوضع حد لانتشار فيروس كورونا".
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