المطران خيرالله: وضع مبنى مطرانية مار اسطفان مركزا للحجر عند الضرورة

أعلن راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله "وضع مبنى المطرانية الكائن في مؤسسة مار اسطفان في مراح شديد في تصرف المؤسسات والإدارات الرسمية المختصة لكي يكون مركزاً للحجر الصحي عند الضرورة" شاكرا "القائمقام روجيه طوبيا ورئيس اتحاد بلديات منطقة البترون ورؤساء البلديات والمخاتير وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات المدنية والطاقم الطبي والتمريضي والمسعفين والمتطوعين الذين يعملون جاهدين بالتعاون مع المؤسسات الكنسية للحد من تفشي هذا الوباء والحفاظ على سلامة أهالي المنطقة."
وأعلن خير الله، في بيان "إنشاء صندوق أبرشي للتعاضد الإجتماعي تغذيه مساهماتنا جميعا، أسقفا وكهنة ورهبانا وراهبات وعلمانيين من ذوي الإرادات الطيبة والعطاءات الخيرة من أبناء الأبرشية في لبنان وبلدان الانتشار. هدف هذا الصندوق أن يكون في خدمة الأكثر حاجة والأشد عوزا بالتنسيق مع "خلية المحبة" التي أنشأناها في حملة عيد الميلاد 2019".
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