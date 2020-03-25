كهرباء البارد لوحت بإقفال معامل توليد الطاقة جراء تراكم النفايات

أمهل رئيس مجلس إدارة ​شركة كهرباء البارد​ المهندس إيلي ​باسيل​، الوزارات المعنية و​البلديات​ في عكار و​الضنية​، مدة خمسة عشرة يوما، لإنهاء ما أسماها، "مهزلة رمي ​النفايات​ داخل مجاري الأنهر، والروافد المائية، ومجاري ​المياه​، التي تصل الى معامل توليد ​الطاقة​ الكهرومائية والبحيرات العائدة لها".

وفي بيان له أكد باسيل ان "الاستهتار اللامتناهي من قبل الجهات والوازات المعنية والبلديات واتحادات البلديات في مكافحة ظاهرة رمي النفايات، وترك الأمور كما هي رغم مخاطبتنا لهم أكثر من مرة عبر كتب رسمية، تدفع ثمنه غاليا الشركة من خلال الخسائر المادية الفادحة، جراء توقف المعامل عن توليد الطاقة الكهرومائية بشكل يومي، بسبب النفايات التي تصل الى توربينات التوليد، هذا فضلا عن تكاليف إصلاح الاعطال الناتجة عن ذلك"، ملوحاً بـ"إقفال المعامل بشكل تام لحماية المعدات والبحيرة والأقنية المائية، في حال انتهاء المهلة وإبقاء الوضع كما هو، مع المباشرة بالإضراب العام وتنفيذ سلسلة من التحركات والاعتصامات رفضا لذلك".