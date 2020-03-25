وزيرة أسبانية لحتي: طلبنا بلورة برنامج مساعدات أوروبية لدول جنوب المتوسط وتحديدا لبنان

أعلنتت الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون ​أرشنا غونزليس لايا​ خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ ان "الحكومة الاسبانية طلبت من مفوض الاتحاد الاوروبي ل​سياسة​ الجوار أوليفر فاريلي، المعني بدول جنوب المتوسط، بلورة برنامج مساعدات مختلفة وتوفيرها الى دول الجوار وتحديدا للبنان"، معربة عن أهمية دعم لبنان في هذا المجال".

بدوره شكر حتي لاسبانيا مبادرتها هذه، وجرى "عرض سبل مواجهة خطر انتشار وباء كورونا وما تقوم به البلدان، إضافة الى الوضع القائم في اوروبا".

كما أجرى حتي اتصالا بالمفوض فاريلي وبحث معه ما يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوروبي من مساعدات مادية ونوعية الى لبنان في هذا الظرف الدقيق، وتوافقا على ان يرسل الوزير حتي الى فاريلي لائحة بالاولويات التي يحتاجها لبنان غدا ليتمكن المفوض الاوروبي بدوره من اعداد لائحة بما سيوفره الاتحاد الاوروبي للبنان ضمن سياسة الجوار وفي إطار التعاون بين لبنان والاتحاد.