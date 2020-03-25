قوى الأمن: اقفال شاركوتيه عون بسد البوشرية بسبب ازدحام الزبائن على الصندوق

أقفلت دورية تابعة ل​قوى الامن الداخلي​ شركة "شاركوتيه عون" في ​سد البوشرية​، "بسبب ازدحام الزبائن على الصندوق من دون التقيد بالإجراءات الوقائية وشروط التعبئة العامة، وسطرت ​محضر ضبط​ بحقه ومنعت الزبائن من الدخول، على أن يعاد فتحه غدا".

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