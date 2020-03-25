جنبلاط: الكلوروكين أثبت نجاعته بالحد من تكاثر أربع أنواع من فيروس كورونا

أعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "أحد أسباب الجدل الذي أطلقه البروفيسور ديدييه راوول حول استخدام عقار الكلوروكين لمكافحة ​فيروس كورونا​، هو أنه يتحدى احتكار مجموعات ​الأدوية​ الكبيرة وأرباحها الهائلة"، مشيراً إلى أن راوول "هو طبيب فرنسي ويدير المعهد الاستشفائي الجامعي ب​مرسيليا​، وكان قال إن علاج الكلوروكين أثبت نجاعته في الحد من تكاثر أربع أنواع من فيروس كورونا المستجد في خلايا المريض".

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