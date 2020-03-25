أعلنت اللجنة المركزية للاعلام والمكتب التربوي في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، انه "بعدما انطلق يوم الاثنين برنامج التعليم عن بعد الذي وضعه المكتب التربوي في التيار الوطني الحر وشارك فيه أكثر من ألفي طالب من مختلف المناطق اللبنانية، وحقق نجاحا لافتا وأظهر مهنية عالية لناحية الأساتذة المعتمدين والدوامات وكيفية شرح المواد والمنصات المستخدمة، وبما أن الطلب ما زال كبيرا على متابعة هذه الدروس وفق برنامج الثلاثة أيام أسبوعيا، أعلن المكتب التربوي عن إعادة فتح باب التسجيل أمام ​الطلاب​ الراغبين من صفوف الشهادات الرسمية، وذلك يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على الأرقام التالية: - الشهادة المتوسطة: 70450774 - الشهادة الثانوية: ​العلوم​ العامة: 70117215، علوم الحياة: 70204896، ​اقتصاد​ واجتماع- آداب وإنسانيات: 81398460".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني: إعادة فتح باب التسجيل لبرنامج التعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.