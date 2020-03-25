بلدية عين سعادة: نرفض استعمال أوتيل رويال بارك للحجر الصحي لمصابي وباء كورونا

رفض رئيس ​بلدية عين سعادة​ انطوان جرجس بو عون وأعضاء المجلس البلدي، في بيان، "بعد التنسيق والتضامن مع مختار البلدة موريس يوسف الاسمر واهاليها وسكانها رفضا قاطعا استعمال المبنى المعروف باسم اوتيل "رويال بارك" للحجر الصحي لمصابي وباء ​كورونا​"، مناشدين "المسؤولين والمعنيين عدم تبني هذا الاقتراح وذلك حفاظا عل صحة وسلامة ابناء بلدتنا من انتقال العدوى اليهم".

وأكدوا أنه "في حال عدم الاستجابة فإن الاهالي وسكان البلدة يتحضرون من الآن للاعتصام والتجمع امام المبنى وليتحمل كل من سعى لاستعمال هذا المبنى للحجر الصحي كامل المسؤولية من انتشار ونقل الوباء وما قد ينتج من الاعتصام والتجمع الذي سوف يحصل امامه محتفظين باتخاذ خطوات لاحقة تصعيدية لرفض هذا الاقتراح".