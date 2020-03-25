تسجيل 737 حالة وفاة بكورونا بالولايات المتحدة و10000 إصابة جديدة

أفادت "مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها" في الولايات المتحدة الأميركية، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة اليوم.
وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير. وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، كي يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا.
وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأميركية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن و جزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
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