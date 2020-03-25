حاكم نيويورك: وصل عدد الوفيات بكورونا لـ285 والإصابات لأكثر من 30 ألفا

أفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز 30 ألف حالة، بينها 285 وفاة، استمرارا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الوباء، مؤكداً في مؤتمر صحفي أن "حصيلة الإصابات المسجلة في ولاية نيويورك ارتفعت خلال اليوم الجاري بواقع 5146، ووصلت إلى نقطة 30811، علما بأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد بشكل ملموس خلال الساعات القريبة".
وأشار في مؤتمره إلى أن "عدد الوفيات ارتفع حتى 285 حالة، بعد أن كانت هذه الحصيلة في الإحصائية الصادرة في هذا الوقت من أمس الثلاثاء على مستوى 210 وفيات، في زيادة بواقع 75 حالة".
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