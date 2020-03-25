الأمن الداخلي: تنظيم 1286 محضر ضبط بحق المخالفين منذ 21 آذار لليوم

أكدت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي أنها نظمت 1286 ​محضر ضبط​ منذ إعلان ​حظر التجول​ على الأراضي اللبنانية.

وأشارت شعبة العلاقات العامة في بيان إلى أنه "في إطار عمل ​قوى الامن الداخلي​ المستمرّ للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ وتطبيقاً لقرار التعبئة العامة، جالت دوريات من سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي بمؤازرة قوة من القوى السيارة على المحال والمؤسسات والسوبرماركات ضمن نطاقها، لمراقبة الالتزام بالقرار لجهة التقيد بالإقفال، وبإجراءات ​السلامة العامة​ وعدم التجمّع والإكتظاظ. وقد تم تنظيم العديد من ​محاضر ضبط​ المخالفات بحق المؤسسات التي لم تلتزم بالمعايير الصحية وجرى إقفال بعضها حتى الغد، كما تم اقفال المحال التي لا يُسمح لها بالعمل حالياً".

وأكد البيان أن "دوريات ​قوى الأمن​ مستمرة بأداء مهامها على كامل الأراضي اللبنانية بملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم. وقد بلغ عدد المحاضر المنظّمة من تاريخ 21/03/2020 أي منذ بدء الإجراءات حتى الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 25/03/2020 /1286/ محضراً".