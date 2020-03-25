أكدت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي أنها نظمت 1286 محضر ضبط منذ إعلان حظر التجول على الأراضي اللبنانية.
وأشارت شعبة العلاقات العامة في بيان إلى أنه "في إطار عمل قوى الامن الداخلي المستمرّ للحد من تفشي فيروس كورونا وتطبيقاً لقرار التعبئة العامة، جالت دوريات من سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي بمؤازرة قوة من القوى السيارة على المحال والمؤسسات والسوبرماركات ضمن نطاقها، لمراقبة الالتزام بالقرار لجهة التقيد بالإقفال، وبإجراءات السلامة العامة وعدم التجمّع والإكتظاظ. وقد تم تنظيم العديد من محاضر ضبط المخالفات بحق المؤسسات التي لم تلتزم بالمعايير الصحية وجرى إقفال بعضها حتى الغد، كما تم اقفال المحال التي لا يُسمح لها بالعمل حالياً".
وأكد البيان أن "دوريات قوى الأمن مستمرة بأداء مهامها على كامل الأراضي اللبنانية بملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم. وقد بلغ عدد المحاضر المنظّمة من تاريخ 21/03/2020 أي منذ بدء الإجراءات حتى الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 25/03/2020 /1286/ محضراً".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الداخلي: تنظيم 1286 محضر ضبط بحق المخالفين منذ 21 آذار لليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.