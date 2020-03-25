مطار "لندن سيتي" يعلق جميع الرحلات بسبب كورونا

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علق مطار "لندن سيتي" القريب من المنطقة المالية في العاصمة البريطانية، الأربعاء جميع الرحلات حتى نهاية نيسان/ابريل بسبب فيروس كورونا. وقال المطار في بيان "لقد اتخذنا القرار الصعب ولكن الضروري بالتعليق الموقت لجميع الرحلات التجارية والخاصة من المطار". واضاف "سيبدأ سريان ذلك مساء الأربعاء 25 آذار/مارس ويتوقع أن يستمر حتى نهاية نيسان/ابريل. وسنبقي الوضع قيد المراجعة". Advertisements وتابع "في المرحلة الحالية هذا وضع متسارع وغير مسبوق، ونعتقد أن هذا هو القرار المسؤول". ويمر بالمطار أكثر من خمسة ملايين راكب سنوياً ويخدم بشكل خاص الوجهات الأوروبية ورجال الأعمال القادمين والمغادرين لمنطقة المال في لندن.

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