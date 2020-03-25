أكثر من ثلاثة مليارات شخص مدعوون إلى ملازمة منازلهم

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أظهر احصاء لوكالة فرانس برس الاربعاء أن اكثر من ثلاثة مليارات نسمة في نحو سبعين بلدا ومنطقة دعتهم السلطات الى ملازمة منازلهم تحسبا لانتشار وباء كوفيد-19.

والسكان المعنيون كانوا يشكلون أساسا منذ الثلاثاء أكثر من ثلث سكان العالم الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 7,8 مليارات نسمة في 2020.

وفرضت العديد من الدول والمناطق المعنية وعددها حوالى أربعين، حجرا الزاميا يشمل 2,3 مليار نسمة.

ويشمل ذلك بشكل خاص الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا واسبانيا والارجنتين والعديد من الولايات الاميركية بينها كاليفورنيا، الى جانب كولومبيا والارجنتين والنيبال والعراق ومدغشقر.

وكانت بنما آخر دولة تنضم الى هذه اللائحة، فيما تنضم اليها جنوب افريقيا الخميس.

وفي غالبية هذه الدول والمناطق، يمكن الخروج من المنازل للعمل أو شراء الاحتياجات الأساسية او لتلقي العلاج.

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وسبع دول على الاقل (تعد 416 مليون نسمة) بينها ايران والمانيا وكندا دعت سكانها الى ملازمة منازلهم بدون ان تتخذ اجراءات إلزامية. وكانت روسيا آخر دولة تنضم الى هذه التوصيات الاربعاء.

وفرضت 18 دولة على الأقل أو منطقة (300 مليون نسمة) حظر تجول ومنعت التنقل مساء وخلال الليل. وهذا ينطبق خصوصا على مصر وساحل العاج وتشيلي ومانيلا وصربيا.

فرضت الاكوادور حظر تجول أكثر تشددا حيث لا يمكن لسكانها مغادرة منازلهم الا بين الساعة الخامسة فجرا والثانية بعد الظهر.

وأخيرا فرضت خمس دول على الأقل حجرا صحيا في أبرز مدنها مع منع الدخول او الخروج منها. ويسري ذلك في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية والرياض والمدينة المنورة ومكة في السعودية، وباكو عاصمة اذربيجان. وتضم هذه المناطق إجمالي 30 مليون نسمة.

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