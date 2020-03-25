170 ألف بريطاني يستجيبون للتطوع

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نصر المجالي: في استجابة مدهشة ومثيرة غير مسبوقة، أعلن نحو 170 ألف بريطاني عن انخراطهم في جيش خدمات تطوعي تحت سلطة هيئة منظومة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ويأتي هذا الحجم الضخم من المتطوعين بعد يوم واحد من إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، مساء الثلاثاء، عن إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألف متطوع لدعم الخدمات الصحية الوطنية، في مواجهة الجائحة.

وتعد بريطانيا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

وقال الوزير هانكوك، إن أكثر من 35 ألف من موظفي الخدمات الصحية الإضافيين سيساعدون في مكافحة مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، بما في ذلك الممرضات والأطباء المتقاعدين وطلاب الطب في السنوات الأخيرة من الدراسة، ليكونوا في الصفوف الأمامية.

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وأضاف وزير الصحة إن هذا الجيش التطوعي سينفذ مهام مثل نقل المرضى إلى المستشفى وإحضار الطعام والدواء إلى أولئك المعزولين في بيوتهم، ويبلغ عديدهم نحو 1.5 مليون شخص في إنكلترا والذين هم الأكثر عرضة للخطر.

يشار إلى أن ما يقرب من 12000 من موظفي الخدمة الوطنية الصحية NHS المتقاعدين حديثًا استجابوا لنداء الحكومة بالعودة إلى الخدمة. وكان من بينهم 2660 طبيبًا وأكثر من 2500 صيدلانيا وموظفين آخرين و6147 ممرضًا.

وكان وزير الصحة قال إن نحو 5500 من أطباء السنة النهائية و18700 من ممرضات طلاب السنة النهائية "سينتقلون إلى خط المواجهة" الأسبوع المقبل.

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