شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الوفد داعيا للبقاء فى المنازل: "شعارنا إيد واحدة للقضاء على كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام النائب الوفدى حسنى حافظ عضو مجلس النواب ، عن دائرتى سيدى جابر وباب شرق، ورئيس اللجنة العامة بالإسكندرية، ونائب رئيس اللجنة السيد سعيد وسكرتير عام الحزب كريم عبد النبى بتنظيم حملة توعية للمواطنين ومناشدتهم بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء بالالتزام بقرار حظر التجوال و بالجلوس داخل المنازل كما قام الحزب لليوم الثالث علي التوالي توزيع مطبوعات ارشاديه والمطالبه بعدم النزول من المنزل الا للضروره القصوي.

وقام حزب الوفد تنظيم أكثر من حملات توعوية بجميع الشوراع لتوعية الواطنين بمخاطر فيروس كورونا، والعمل على تقليل أعداد الإصابة به قدر الإمكان، وبث رسائل تحذيرية مفادها أن الاستهاون وعدم التزام المنازل لن يؤدى إلا لتبعات سلبية تهدد حياتك.

وأكد النائب " حسنى حافظ " رئيس لجنة الوفد ان الحزب اطلق فى حملته شعار احمى نفسك.. احمى بلدك" أن التزام المنازل لمدة 15 يوم ٱفضل من أن تكون هناك منازل خاوية من أهلها حال عدم الالتزام بتعليمات الحكومه ووزارة الصحة بالإجراءات الوقائية.

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وشدد " حافظ " أن الوقت الحالى يستلزم من الجميع رفع الوعى وعدم الاستهاون بهذا الفيروس المستجد، كما تعمل التنسيقية من خلال نشرة يومية على موقع التواصل الاجتماعى ببث ارشادات للتوعية والأرقام الرسمية لوزراة الصحة بعدد الإصابات، كما طالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومة.

وطالب " حافظ " المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنزل من أجل سلامتهم وعدم اصابتهم بالفيروس المستجد 'كورونا'، مؤكدا على ان البقاء في المنزل سيساعد على القضاء على الفيروس ويحد من انتشاره.

وقال ان الحزب يطلق حملة بعنوان "احمى بلدك.. خليك بالبيت" يناشد من خلالها الشعب المصري بجميع المحافظة ليبقى في المنزل، مناشدا أيضا جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للتكاتف وتوعية المواطنين من اجل البقاء في المنزل حفاطا على سلامتهم.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتطهير، ومراعاة اساليب الوقاية التى اقرتها الصحة منظمة الصحة العالمية، واضاف ان الحزب يعمل على بث معلومات توعوية على صفحته بالتواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمطالبة المواطنين بالتزام المنازل، كما تقوم بحملات توعية للمواطنين، تحت شعار "إحمي نفسك ووعي غيرك" بمحافظات الجمهورية