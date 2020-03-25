شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يرد على منتقدى مؤتمر وزيرة الصحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه بخصوص ما تم تداوله من انتقادات بشأن ما حدث في مؤتمر اليوم، فرغم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل عقد المؤتمر بمقر وزارة الصحة، وتوزيع الكمامات علي جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين، فوجيء بالزحام الشديد، وللأسف لم يكن أمامهم سوي المفاضلة بين أمرين: إما تأجيل المؤتمر للمرة الثانية، أو إلغاؤه تماماً، ما يعني عدم صدور أي بيان اليوم، ولكن تم عقد المؤتمر في عجالة والانتهاء منه سريعاً.
وأضاف أسامة هيكل أن المؤتمر لم يستغرق سوي القليل من الوقت لصدور البيان، وذلك منعاً لانتشار الفيروس، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمرات القادمة بأماكن مفتوحة وجيدة التهوية ستكون علي الأغلب بمقر وزارة الدولة للإعلام بـجاردن سيتي.
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