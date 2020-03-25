إحالة 64 شخصًا للنيابة في الإمارات لمخالفتهم إجراءات مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أحالت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأربعاء، 64 شخصًا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات بالنيابة العامة الاتحادية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون الاتحادي الخاص مكافحة الأمراض السارية، وعدم اتباعهم الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية إليهم وعدم التزامهم بالحجر المنزلي المطبق لمدة 14 يومًا، حسبما ذكرت "العربية".
يذكر أن مخالفة تلك القوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية، تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة.
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