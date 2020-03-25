بولندا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1031 حالة ووفاة 14 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1031، ووفاة 14 شخصًا جراء الوباء القاتل.
وكانت بولندا، قررت أمس الثلاثاء، فرض الحجر الشامل على مواطنيها، ومنع التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويحظر القرار الذي يدخل فورا حيز التنفيذ تجمع أكثر من شخصين.وأكد وزير الصحة البولندي لوكاس زوموفسكي أن المواطنين ملزمون بالبقاء في منازلهم. والاستثناءات الوحيدة هي للذين يذهبون للعمل أو للطبيب أو لشراء البقالة. ولا يزال يُسمح بالسير".
وناشد مورافيتسكي مواطنيه بتجنب وسائل المواصلات العامة من أجل الحد من مخاطر انتقال العدوى بالنسبة لمن يستخدمون الحافلات والقطارات للذهاب إلى أعمالهم.
ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات حتى 11 إبريل المقبل.
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