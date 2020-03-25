رسميًا.. بدء حظر التجول في جميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأ الآن بشكل رسمي تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجول اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين.
كما قرر رئيس الوزراء توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.
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