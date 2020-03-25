القوى العاملة: صرف مستحقات مصريين يعملون بشركة مقاولات بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، في حل شكوي العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات العامة وصيانة الطرق بالمملكة.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، تم الاتفاق على صرف راتب شهر يناير الماضي لمن هم على رأس العمل، ويتم صرف مستحقات العمال الذين تقل مستحقاتهم عن 50 ألف ريال كاملة خلال الفترة حتى 15 أبريل المقبل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أوضح أنه بحضور الملحق العمالي كريم أبوالسعود، تم الاجتماع مع إدارة شركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق والتي يعمل بها عدد كبير من المصريين.

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وتابع: "نشر بعض العاملين، فيديو على فيسبوك يشكون فيه من إدارة الشركة ويطلبون المساعدة من الجهات المعنية وبعد عرض موقف الشركة وتبريرنا لموقف العمال وشرح طلباتهم تم الاتفاق أيضًا على صرف 50% من مستحقات العاملين والتي تزيد عن 50 ألف ريال خلال نفس الفترة، وإذا رغب في السفر يقوم بتوكيل أحد زملائه أو أقاربه لاستلام باقي المبلغ".

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على استكمال دفع الرواتب المتأخرة لمن هم على رأس العمل بشكل منتظم، أما الذين لديهم أحكام قضائية سيتم تسليمهم مستحقاتهم نقدا أمام محكمة التنفيذ بنفس القيم السابقة ويتنازلون عن الدعاوى القضائية، فضلًا عن الموافقة على نقل الكفالة لمن يريد من العاملين، مع الالتزام باستمرار تواجد العمال في سكن الشركة حتى من تم الاستغناء عنه أو ترك العمل مع استمرار وجبات التغذية لهم.

وتابع: "تم عمل جروب (واتس أب) يضم المستشار العمالي بالرياض، وجميع العاملين المصريين بالشركة والذين لهم مستحقات مالية متأخرة للتنسيق والمتابعة نظرًا لوجودهم بمواقع عمل مختلفة".