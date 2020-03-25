توفي فجر اليوم، الأربعاء 25 مارس 2020، وزير الدفاع السوداني بجوبا إثر نوبة قلبية، حسب وكالة الأنباء السودانية . و نشرت الوكالة بيان نعي صادر عن القائد العام للقوات المسلحة السودانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وزير الدفاع السوداني إثر نوبةٍ قلبيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.